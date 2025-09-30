Неявка в ТЦК - наказание за неявку в территориальный центр комплектования

Не явился в ТЦК — какие будут последствия
Неявка военнообязанного гражданина в территориальный центр комплектования является административным правонарушением. Соответственно, наказанием за это будет административное взыскание, то есть штраф.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Необходимость явиться в ТЦК
Военнообязанные граждане имеют обязательства появляться в территориальный центр комплектования по требованию этой организации.
Сообщение о необходимости явиться в ТЦК осуществляется, в частности, в виде повесток.
Явиться в ТЦК нужно, например, для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.
Наказание за неявку в территориальный центр комплектования
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что ждет военнообязанного гражданина, если он проигнорирует повестку и не явится в территориальный центр комплектования.
"В таком случае предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП. Сумма штрафа составляет от 17 тысяч до 25 500 гривен", — подчеркнул юрист.
В дальнейшем сумма штрафа может и удвоиться, а гражданина объявят в розыск и применят другие санкции.
