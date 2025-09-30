Видео
Видео

Не явился в ТЦК — какие будут последствия

Не явился в ТЦК — какие будут последствия

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 00:30
Неявка в ТЦК - наказание за неявку в территориальный центр комплектования
Военнообязанный гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Неявка военнообязанного гражданина в территориальный центр комплектования является административным правонарушением. Соответственно, наказанием за это будет административное взыскание, то есть штраф.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Необходимость явиться в ТЦК

Военнообязанные граждане имеют обязательства появляться в территориальный центр комплектования по требованию этой организации.

Сообщение о необходимости явиться в ТЦК осуществляется, в частности, в виде повесток.

Явиться в ТЦК нужно, например, для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Наказание за неявку в территориальный центр комплектования

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что ждет военнообязанного гражданина, если он проигнорирует повестку и не явится в территориальный центр комплектования.

"В таком случае предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 КУоАП. Сумма штрафа составляет от 17 тысяч до 25 500 гривен", — подчеркнул юрист.

В дальнейшем сумма штрафа может и удвоиться, а гражданина объявят в розыск и применят другие санкции.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли не явиться в ТЦК по уважительным причинам.

Добавим, мы сообщали о том, какие причины неявки в ТЦК считаются уважительными согласно законодательству.

штраф повестки ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
