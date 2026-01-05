Якщо народилась дитина, але не повідомив в ТЦК - коли буде розшук

Не повідомив про народження дитини — чи оголосить ТЦК у розшук
Військовозобов’язаний громадянин повинен повідомляти в ТЦК про зміни свого статусу. Але факт народження у громадянина дитини територіальний центр комплектування може отримати із відповідного реєстру.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Розшук за неповідомлення
Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомляти територіальний центр комплектування про зміни у власному соціальному статусі та інші деталі біографії.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його оголосити у розшук, якщо він не повідомить ТЦК про народження дитини.
"Не бачу підстав для оголошення Вас у розшук", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Чи можна взагалі не повідомляти про народження дитини
Юрист пояснив, чому у такій ситуації територіальний центр комплектування не може оголошувати громадянина у розшук, а сам громадянин може і не повідомляти про таку зміну в житті до ТЦК.
"ТЦК має доступ до Реєстру актів громадського стану, а отже Ви не зобов'язані повідомляти їх про народження дитини", — підкреслив Айвазян.
Тож оголошення у розшук за такою підставою буде з боку територіального центру комплектування неправомірною дією.
