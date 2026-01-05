Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не повідомив про народження дитини — чи оголосить ТЦК у розшук

Не повідомив про народження дитини — чи оголосить ТЦК у розшук

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 21:40
Якщо народилась дитина, але не повідомив в ТЦК - коли буде розшук
Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин повинен повідомляти в ТЦК про зміни свого статусу. Але факт народження у громадянина дитини територіальний центр комплектування може отримати із відповідного реєстру.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Розшук за неповідомлення

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомляти територіальний центр комплектування про зміни у власному соціальному статусі  та інші деталі біографії.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його оголосити у розшук, якщо він не повідомить ТЦК про народження дитини.

"Не бачу підстав для оголошення Вас у розшук", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна взагалі не повідомляти про народження дитини

Юрист пояснив, чому у такій ситуації територіальний центр комплектування не може оголошувати громадянина у розшук, а сам громадянин може і не повідомляти про таку зміну в житті до ТЦК.

"ТЦК має доступ до Реєстру актів громадського стану, а отже Ви не зобов'язані повідомляти їх про народження дитини", — підкреслив Айвазян.

Тож оголошення у розшук за такою підставою буде з боку територіального центру комплектування неправомірною дією.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.

діти персональні дані ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації