Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Не сообщил о рождении ребенка — объявит ли ТЦК в розыск

Не сообщил о рождении ребенка — объявит ли ТЦК в розыск

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 21:40
Если родился ребенок, но не сообщил в ТЦК - когда будет розыск
Военнообязанный в ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК об изменениях своего статуса. Но факт рождения у гражданина ребенка территориальный центр комплектования может получить из соответствующего реестра.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Розыск за неуведомление

Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать территориальный центр комплектования об изменениях в собственном социальном статусе и другие детали биографии.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его объявить в розыск, если он не сообщит ТЦК о рождении ребенка.

"Не вижу оснований для объявления Вас в розыск", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли вообще не сообщать о рождении ребенка

Юрист объяснил, почему в такой ситуации территориальный центр комплектования не может объявлять гражданина в розыск, а сам гражданин может и не сообщать о таком изменении в жизни в ТЦК.

"ТЦК имеет доступ к Реестру актов гражданского состояния, а значит Вы не обязаны сообщать им о рождении ребенка", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому объявление в розыск по такому основанию будет со стороны территориального центра комплектования неправомерным действием.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК, чтобы избежать штрафов.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени есть у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

дети личные данные ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации