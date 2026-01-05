Если родился ребенок, но не сообщил в ТЦК - когда будет розыск

Не сообщил о рождении ребенка — объявит ли ТЦК в розыск
Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК об изменениях своего статуса. Но факт рождения у гражданина ребенка территориальный центр комплектования может получить из соответствующего реестра.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Розыск за неуведомление
Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать территориальный центр комплектования об изменениях в собственном социальном статусе и другие детали биографии.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его объявить в розыск, если он не сообщит ТЦК о рождении ребенка.
"Не вижу оснований для объявления Вас в розыск", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Можно ли вообще не сообщать о рождении ребенка
Юрист объяснил, почему в такой ситуации территориальный центр комплектования не может объявлять гражданина в розыск, а сам гражданин может и не сообщать о таком изменении в жизни в ТЦК.
"ТЦК имеет доступ к Реестру актов гражданского состояния, а значит Вы не обязаны сообщать им о рождении ребенка", — подчеркнул Айвазян.
Поэтому объявление в розыск по такому основанию будет со стороны территориального центра комплектования неправомерным действием.
