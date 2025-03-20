Для того, щоб не йти в ТЦК на призначену годину повинні бути вагомі причини, пояснив юрист

Співробітниці ТЦК оформлюють документи. Ілюстративне фото: ЖОТЦК

Під час дії воєнного стану всі військовозобов’язані громадяни, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у зазначений в ній день та час. Проте, законодавство передбачає можливість неявки за поважними причинами.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

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Поважні причини неприбуття за повісткою визначені в пункті 23 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня 2024 року № 560. До таких причин належать:

перешкоди стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Громадянин зобов’язаний повідомити про поважну причину неприбуття в строк не пізніше трьох днів. Після завершення такої причини він повинен прибути за повісткою не пізніше семи днів.

У разі неявки громадянина у визначений термін, за ним буде зафіксовано порушення правил військового обліку. Це тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Зазначається, що для фіксації порушення та притягнення до відповідальності направлення повторної повістки не є обов'язковим. Хоча на практиці деякі ТЦК і СП фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки, законодавство дозволяє зробити це і після першої.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, яку роботу виконують у ТЦК військові та цивільні працівники.