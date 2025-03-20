Для того, чтобы не идти в ТЦК на назначенный час должны быть веские причины, пояснил юрист

Сотрудницы ТЦК оформляют документы. Иллюстративное фото: ЖОТЦК

Во время действия военного положения все военнообязанные граждане, получившие повестку, обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в указанный в ней день и время. Однако, законодательство предусматривает возможность неявки по уважительным причинам.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

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Уважительные причины неприбытия по повестке определены в пункте 23 Постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 года № 560. К таким причинам относятся:

препятствия стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Гражданин обязан сообщить об уважительной причине неприбытия в срок не позднее трех дней. После завершения такой причины он должен прибыть по повестке не позднее семи дней.

В случае неявки гражданина в определенный срок, за ним будет зафиксировано нарушение правил воинского учета. Это влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Отмечается, что для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным. Хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, законодательство позволяет сделать это и после первой.

Напомним, мы ранее писали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какую работу выполняют в ТЦК военные и гражданские работники.