Не беруть на роботу без ВОС: пишіть лист в ТЦК

Дата публікації: 4 травня 2026 17:49
"Резерв+", де вказується військово-облікова спеціальність. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни повинні мати військово-облікову спеціальність та військове звання. Цю інформацію можуть враховувати при працевлаштуванні таких громадян. Без наявної ВОС їх можуть не взяти на роботу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Працевлаштування громадян на військовому обліку

Працевлаштування військовозобов’язаних громадян під час особливого періоду є ускладненим певними особливостями. Зокрема, необхідністю мати при собі військово-обліковий документ.

Підприємства у свою чергу зобов’язані вести військовий облік своїх працівників, які підпадають під цю вимогу. Це стосується як призовників, так і військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його не хочуть брати на роботу без військово-облікової спеціальності в електронному ВОД. Чоловік наголосив, що він поки що є призовником, а не військовозобов’язаним.

Читайте також:

Якщо немає ВОС, треба звертатися до ТЦК

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що такий крок роботодавця є незаконним. Дерій пояснив: "Якщо Вам ще немає 25 років, то у Вас і не повинно бути звання і ВОС".

Разом з тим, військовозобов’язаний громадянин уже повинен мати військово-облікову спеціальність. Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

Владислав Дерій порадив: "Надішліть до ТЦК рекомендованим листом заяву з вимогою змінити відомості в реєстрі "Оберіг". Також направте заявку через техпідтримку "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що працевлаштування військовозобов’язаних без ВОД неможливе.

Військовозобов’язані громадяни не можуть влаштуватися на будь-яку роботу під час дії воєнного стану без військово-облікових документів. Оформивши ж документи через "Резерв+" чи "Дію", можна не тільки працевлаштуватися, а і отримати бронь, якщо підприємство є критично важливим. Деякі громадяни зможуть зробити це навіть під час перебування у розшуку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливе працевлаштування після відстрочки для догляду.

Відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем, не означає заборону на працевлаштування військовозобов’язаного. Навпаки, цей факт може навіть стати додатковим аргументом на користь самого громадянина. Бо догляд за родичем означає, зокрема, і фінансове, тобто матеріальне забезпечення.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
