Не берут на работу без ВУС: пишите письмо в ТЦК

Военнообязанные граждане должны иметь военно-учетную специальность и воинское звание. Эту информацию могут учитывать при трудоустройстве таких граждан. Без имеющейся ВУС их могут не взять на работу.

Трудоустройство граждан на воинском учете

Трудоустройство военнообязанных граждан во время особого периода является осложненным определенными особенностями. В частности, необходимостью иметь при себе военно-учетный документ.

Предприятия в свою очередь обязаны вести воинский учет своих работников, которые подпадают под это требование. Это касается как призывников, так и военнообязанных граждан.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его не хотят брать на работу без военно-учетной специальности в электронном ВУД. Мужчина отметил, что он пока является призывником, а не военнообязанным.

Если нет ВУС, надо обращаться в ТЦК

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой шаг работодателя является незаконным. Дерий пояснил: "Если Вам еще нет 25 лет, то у Вас и не должно быть звания и ВУС".

Вместе с тем, военнообязанный гражданин уже должен иметь военно-учетную специальность. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

Владислав Дерий посоветовал: "Отправьте в ТЦК заказным письмом заявление с требованием изменить сведения в реестре "Оберіг". Также направьте заявку через техподдержку "Резерв+".

