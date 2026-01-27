Відпустка для військових. Фото: АрміяInform

Від моменту мобілізації і під час проходження військової служби рідні не можуть бачитися з військовослужбовцем будь-коли і будь-де. Але це не означає, що побачення і зустірчі неможливі.

Де, за яких оставині на який термін можна побачитися з військовим, Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий.

"Мобілізовані особи, тобто військовослужбовці, перебувають під час проходження служби у місцях дислокацій військових частин, на полігонах тощо. Тобто на об’єктах з обмеженим доступом, до яких цивільні особи доступу не мають. Тому військовий може бачитися з родиною тільки поза розташуванням таких об’єктів, наприклад, під час відпустки", — зазначив адвокат.

Відпустки мають різну тривалість залежно від їх причин. Наприклад, за сімейними обставинами відпустка надається на строк до 10 днів. Відпустка щорічна має тривалість 30 днів, але ділиться зазвичай на відрізки по 15 днів.

