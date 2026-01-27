Відео
Названо термін на який рідним дозволено бачитися з мобілізованим

Названо термін на який рідним дозволено бачитися з мобілізованим

Дата публікації: 27 січня 2026 06:36
Відпустка для військових - на який термін можна поїхати додому АрміяInform
Відпустка для військових. Фото: АрміяInform

Від моменту мобілізації і під час проходження військової служби рідні не можуть бачитися з військовослужбовцем будь-коли і будь-де. Але це не означає, що побачення і зустірчі неможливі. 

Де, за яких оставині  на який термін можна побачитися з військовим, Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий.

Читайте також:

Побачення з військовим 

"Мобілізовані особи, тобто військовослужбовці, перебувають під час проходження служби у місцях дислокацій військових частин, на полігонах тощо. Тобто на об’єктах з обмеженим доступом, до яких цивільні особи доступу не мають. Тому військовий може бачитися з родиною тільки поза розташуванням таких об’єктів, наприклад, під час відпустки", — зазначив адвокат.  

Відпустки мають різну тривалість залежно від їх причин. Наприклад, за сімейними обставинами відпустка надається на строк до 10 днів. Відпустка щорічна має тривалість 30 днів, але ділиться зазвичай на відрізки по 15 днів.

Раніше ми писали, чи може військовий отримати відпустку для проведення свого весілля. 

Також ми повідомляли, за якими сімейними обставинами можна отримати відпустку військовому. 

відпустка військові мобілізація ТЦК та СП військова служба
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
