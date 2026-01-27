Видео
Назван срок на который родным разрешено видеться с мобилизованным

Дата публикации 27 января 2026 06:36
Отпуск для военных - на какой срок можно поехать домой АрмияИнформ
Отпуск для военных. Фото: АрмияInform

С момента мобилизации и во время прохождения военной службы родные не могут видеться с военнослужащим в любое время и в любом месте. Но это не значит, что свидания и встречи невозможны.

Где, при каких условиях и на какой срок можно увидеться с военным, Новини.LIVE рассказал адвокат Александр Дубовой.

Свидание с военным

"Мобилизованные лица, то есть военнослужащие, находятся во время прохождения службы в местах дислокаций воинских частей, на полигонах и тому подобное. То есть на объектах с ограниченным доступом, к которым гражданские лица доступа не имеют. Поэтому военный может видеться с семьей только вне расположения таких объектов, например, во время отпуска", — отметил адвокат.

Отпуска имеют разную продолжительность в зависимости от их причин. Например, по семейным обстоятельствам отпуск предоставляется на срок до 10 дней. Отпуск ежегодный имеет продолжительность 30 дней, но делится обычно на отрезки по 15 дней.

Ранее мы писали, может ли военный получить отпуск для проведения своей свадьбы.

Также мы сообщали, по каким семейным обстоятельствам можно получить отпуск военному.

Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
