С момента мобилизации и во время прохождения военной службы родные не могут видеться с военнослужащим в любое время и в любом месте. Но это не значит, что свидания и встречи невозможны.

Где, при каких условиях и на какой срок можно увидеться с военным, Новини.LIVE рассказал адвокат Александр Дубовой.

Свидание с военным

"Мобилизованные лица, то есть военнослужащие, находятся во время прохождения службы в местах дислокаций воинских частей, на полигонах и тому подобное. То есть на объектах с ограниченным доступом, к которым гражданские лица доступа не имеют. Поэтому военный может видеться с семьей только вне расположения таких объектов, например, во время отпуска", — отметил адвокат.

Отпуска имеют разную продолжительность в зависимости от их причин. Например, по семейным обстоятельствам отпуск предоставляется на срок до 10 дней. Отпуск ежегодный имеет продолжительность 30 дней, но делится обычно на отрезки по 15 дней.

