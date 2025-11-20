Бронювання без військового квитка - яка процедура

Названо дату, коли можна отримати бронь без військового квитка
Існує порядок бронювання працівників на підприємстві, але для цього вони повинні мати низку документів. Однак, зʼявилася можливість отримати бронь, не маючи військового квитка або маючи проблеми з військово обліковими документами.
Як діятиме процедура, Новини.LIVE розповіла адвокат з військово та мобілізаційного права ЮК "PROCTOR" Тетяна Бухольська.
Правила та умови бронювання
"Якщо військовозобовʼязаний якимось дивом є у Єдиному державному реєстрі призовників, військовзобовʼязаних та резервістів, тобто про нього підтягується інформація в "Резерв+", то його можна забронювати. Головне, щоб у нього були уточнені військово-облікові дані та не було порушень правил військового обліку", — пояснила адвокат.
Крім цього, 3 листопада 2025 року президент підписав підписав закон про бронювання військовозобовʼязаних, які не стоять на обліку у ТЦК та СП або взагалі перебувають у розшуку, на критично важливих підприємствах. Проте, набрання чинності відбудеться лише 04 грудня 2025 року.
За словами адвоката, після 04.12.2025 забронювати можна буде військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу:
- у яких відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи;
- які не перебувають на військовому обліку;
- які не уточнили персональні дані;
- які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
"Строк бронювання таких військовозобов’язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов’язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік", — пояснила адвокат.
