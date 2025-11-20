Бронювання без військового квитка - яка процедура

Чоловік пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Існує порядок бронювання працівників на підприємстві, але для цього вони повинні мати низку документів. Однак, зʼявилася можливість отримати бронь, не маючи військового квитка або маючи проблеми з військово обліковими документами.

Як діятиме процедура, Новини.LIVE розповіла адвокат з військово та мобілізаційного права ЮК "PROCTOR" Тетяна Бухольська.

Правила та умови бронювання

"Якщо військовозобовʼязаний якимось дивом є у Єдиному державному реєстрі призовників, військовзобовʼязаних та резервістів, тобто про нього підтягується інформація в "Резерв+", то його можна забронювати. Головне, щоб у нього були уточнені військово-облікові дані та не було порушень правил військового обліку", — пояснила адвокат.

Крім цього, 3 листопада 2025 року президент підписав підписав закон про бронювання військовозобовʼязаних, які не стоять на обліку у ТЦК та СП або взагалі перебувають у розшуку, на критично важливих підприємствах. Проте, набрання чинності відбудеться лише 04 грудня 2025 року.

За словами адвоката, після 04.12.2025 забронювати можна буде військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу:

у яких відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи;

які не перебувають на військовому обліку;

які не уточнили персональні дані;

які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Строк бронювання таких військовозобов’язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов’язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік", — пояснила адвокат.

