Видео

Главная ТЦК Названа дата, когда можно получить бронь без военного билета

Названа дата, когда можно получить бронь без военного билета

Дата публикации 20 ноября 2025 06:00
обновлено: 14:01
Бронирование без военного билета - какая процедура
Мужчина пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Существует порядок бронирования работников на предприятии, но для этого они должны иметь ряд документов. Однако, появилась возможность получить бронь, не имея военного билета или имея проблемы с военно- учетными документами.

Как будет проходить процедура, Новини.LIVE рассказала адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.

Читайте также:

Правила и условия бронирования

"Если военнообязанный каким-то чудом есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то есть о нем подтягивается информация в "Резерв+", то его можно забронировать. Главное, чтобы у него были уточнены военно-учетные данные и не было нарушений правил воинского учета", — пояснила адвокат.

Кроме этого, 3 ноября 2025 года Президент подписал подписал закон о бронировании военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК и СП или вообще находятся в розыске, на критически важных предприятиях. Однако, вступление его в силу состоится только 4 декабря 2025 года.

По словам адвоката, после 04.12.2025 забронировать можно будет военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса:

  • у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;
  • которые не состоят на воинском учете;
  • которые не уточнили персональные данные;
  • которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год", — обьяснила адвокат.

Ранее мы писали, можно ли получить бронирование после прохождения базовой медицинской подготовки.

Также юристы объяснили, могут ли отказать в бронировании, если есть ошибка в электронном реестре военнообязанных и призывников.

мобилизация бронирование ТЦК и СП Резерв+
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
