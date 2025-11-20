Бронирование без военного билета - какая процедура

Названа дата, когда можно получить бронь без военного билета
Существует порядок бронирования работников на предприятии, но для этого они должны иметь ряд документов. Однако, появилась возможность получить бронь, не имея военного билета или имея проблемы с военно- учетными документами.
Как будет проходить процедура, Новини.LIVE рассказала адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.
Правила и условия бронирования
"Если военнообязанный каким-то чудом есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то есть о нем подтягивается информация в "Резерв+", то его можно забронировать. Главное, чтобы у него были уточнены военно-учетные данные и не было нарушений правил воинского учета", — пояснила адвокат.
Кроме этого, 3 ноября 2025 года Президент подписал подписал закон о бронировании военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК и СП или вообще находятся в розыске, на критически важных предприятиях. Однако, вступление его в силу состоится только 4 декабря 2025 года.
По словам адвоката, после 04.12.2025 забронировать можно будет военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса:
- у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;
- которые не состоят на воинском учете;
- которые не уточнили персональные данные;
- которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
"Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год", — обьяснила адвокат.
