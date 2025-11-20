Бронирование без военного билета - какая процедура

Мужчина пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Существует порядок бронирования работников на предприятии, но для этого они должны иметь ряд документов. Однако, появилась возможность получить бронь, не имея военного билета или имея проблемы с военно- учетными документами.

Как будет проходить процедура, Новини.LIVE рассказала адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.

Правила и условия бронирования

"Если военнообязанный каким-то чудом есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то есть о нем подтягивается информация в "Резерв+", то его можно забронировать. Главное, чтобы у него были уточнены военно-учетные данные и не было нарушений правил воинского учета", — пояснила адвокат.

Кроме этого, 3 ноября 2025 года Президент подписал подписал закон о бронировании военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК и СП или вообще находятся в розыске, на критически важных предприятиях. Однако, вступление его в силу состоится только 4 декабря 2025 года.

По словам адвоката, после 04.12.2025 забронировать можно будет военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса:

у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;

которые не состоят на воинском учете;

которые не уточнили персональные данные;

которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год", — обьяснила адвокат.

