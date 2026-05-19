Навчальний центр не приймає мобілізованого: ТЦК має направити його на ВЛК

Навчальний центр не приймає мобілізованого: ТЦК має направити його на ВЛК

Дата публікації: 19 травня 2026 00:30
Військовослужбовці у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

Навчальний центр чи військова частина може відмовитися від мобілізованого громадянина. Це найчастіше відбувається через те, що у громадянина виявиться невідповідний військовій службі стан здоров’я. У такому випадку територіальний центр комплектування повинен відправити мобілізованого на повторну військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація після неякісної ВЛК

Мобілізація військовозобов’язаного населення відбувається за допомогою системи територіальних центрів комплектування. ТЦК організовують процес проходження громадянами військово-лікарських комісій та мобілізацію придатних до військової служби.

Після того, як громадянин був визнаний придатним до військової служби, він отримує мобілізаційне розпорядження. Далі територіальний центр комплектування має доправити такого громадянина у навчальний центр чи військову частину.

Втім, під час повномасштабної війни були зафіксовані випадки, коли ВЛК визнавали придатними до військової служби громадян, які мають проблеми зі здоров’ям. Надалі від таких мобілізованих відмовлялися у навчальних центрах ЗСУ.

Читайте також:

Повторна ВЛК після відмови навчального центру

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливими проблемами після мобілізації особи з проблемами зі здоров’ям. Зокрема, чи можливо таке, що у навчальному центрі відмовляться від такого мобілізованого.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що проблеми справді можуть виникнути. Причиною тут буде те, що у підрозділах ЗСУ чи навіть у навчальному центрі не потрібні мобілізовані, які мають проблеми зі здоров’ям і відповідно не зможуть здійснювати військову службу у повному обсязі.

Адвокатка Любов Костюк пояснила, що може бути у такому випадку з мобілізованим: "Якщо навчальний центр або військова частина відмовляється приймати мобілізованого громадянина, це найчастіше справді пов'язано з незадовільним станом здоров'я за висновком ВЛК. Тому ТЦК повинен направити громадянина на повторну ВЛК, або йому треба самостійно написати рапорт на повторну ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юристи пояснили, у яких випадках ТЦК мобілізують людей з астмою.

В Україні продовжується мобілізація та воєнний стан, тож чоловіки щорічно мають перепроходити ВЛК. Однак у деяких людей виникає питання, чи призвуть їх до лав ЗСУ, якщо вони мають захворювання органів дихання, зокрема бронхіальну астму.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у ТЦК розповіли про нові правила оформлення відстрочок від мобілізації.

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.

ВЛК ТЦК та СП навчальні центри
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
