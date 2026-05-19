Навчальний центр не приймає мобілізованого: ТЦК має направити його на ВЛК

Військовослужбовці у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

Навчальний центр чи військова частина може відмовитися від мобілізованого громадянина. Це найчастіше відбувається через те, що у громадянина виявиться невідповідний військовій службі стан здоров’я. У такому випадку територіальний центр комплектування повинен відправити мобілізованого на повторну військово-лікарську комісію.

Мобілізація після неякісної ВЛК

Мобілізація військовозобов’язаного населення відбувається за допомогою системи територіальних центрів комплектування. ТЦК організовують процес проходження громадянами військово-лікарських комісій та мобілізацію придатних до військової служби.

Після того, як громадянин був визнаний придатним до військової служби, він отримує мобілізаційне розпорядження. Далі територіальний центр комплектування має доправити такого громадянина у навчальний центр чи військову частину.

Втім, під час повномасштабної війни були зафіксовані випадки, коли ВЛК визнавали придатними до військової служби громадян, які мають проблеми зі здоров’ям. Надалі від таких мобілізованих відмовлялися у навчальних центрах ЗСУ.

Повторна ВЛК після відмови навчального центру

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливими проблемами після мобілізації особи з проблемами зі здоров’ям. Зокрема, чи можливо таке, що у навчальному центрі відмовляться від такого мобілізованого.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що проблеми справді можуть виникнути. Причиною тут буде те, що у підрозділах ЗСУ чи навіть у навчальному центрі не потрібні мобілізовані, які мають проблеми зі здоров’ям і відповідно не зможуть здійснювати військову службу у повному обсязі.

Адвокатка Любов Костюк пояснила, що може бути у такому випадку з мобілізованим: "Якщо навчальний центр або військова частина відмовляється приймати мобілізованого громадянина, це найчастіше справді пов'язано з незадовільним станом здоров'я за висновком ВЛК. Тому ТЦК повинен направити громадянина на повторну ВЛК, або йому треба самостійно написати рапорт на повторну ВЛК".

В Україні продовжується мобілізація та воєнний стан, тож чоловіки щорічно мають перепроходити ВЛК.

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.