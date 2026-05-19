Учебный центр не принимает мобилизованного: ТЦК должен направить его на ВВК

Учебный центр или воинская часть может отказаться от мобилизованного гражданина. Это чаще всего происходит из-за того, что у гражданина окажется неподходящее военной службе состояние здоровья. В таком случае территориальный центр комплектования должен отправить мобилизованного на повторную военно-врачебную комиссию.

Мобилизация после некачественной ВВК

Мобилизация военнообязанного населения происходит с помощью системы территориальных центров комплектования. ТЦК организуют процесс прохождения гражданами военно-врачебных комиссий и мобилизацию пригодных к военной службе.

После того, как гражданин был признан годным к военной службе, он получает мобилизационное распоряжение. Далее территориальный центр комплектования должен доставить такого гражданина в учебный центр или воинскую часть.

Впрочем, во время полномасштабной войны были зафиксированы случаи, когда ВВК признавали годными к военной службе граждан, имеющих проблемы со здоровьем. В дальнейшем от таких мобилизованных отказывались в учебных центрах ВСУ.

Повторная ВВК после отказа учебного центра

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможными проблемами после мобилизации лица с проблемами со здоровьем. В частности, возможно ли такое, что в учебном центре откажутся от такого мобилизованного.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что проблемы действительно могут возникнуть. Причиной здесь будет то, что в подразделениях ВСУ или даже в учебном центре не нужны мобилизованные, которые имеют проблемы со здоровьем и соответственно не смогут осуществлять военную службу в полном объеме.

Адвокат Любовь Костюк объяснила, что может быть в таком случае с мобилизованным: "Если учебный центр или воинская часть отказывается принимать мобилизованного гражданина, это чаще всего действительно связано с неудовлетворительным состоянием здоровья по заключению ВВК. Поэтому ТЦК должен направить гражданина на повторную ВВК, или ему надо самостоятельно написать рапорт на повторную ВВК".

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, поэтому мужчины ежегодно должны перепроходить ВВК. Однако у некоторых людей возникает вопрос, призовут ли их в ряды ВСУ, если они имеют заболевания органов дыхания, в частности бронхиальную астму.

В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.