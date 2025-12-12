Відео
Головна ТЦК Нардеп вказав, як слід боротися зі свавіллям з боку ТЦК

Нардеп вказав, як слід боротися зі свавіллям з боку ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:54
Нардеп закликав негайного розслідувати інциденти за участі ТЦК
Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото: кадр з відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко заявив, що будь-які випадки застосування фізичної сили, тиску або приниження з боку працівників ТЦК та СП мають кваліфікуватися не як дисциплінарні порушення, а як кримінальні правопорушення. За його словами, у таких ситуаціях йдеться не про формальні перевірки, а про необхідність швидкого, відкритого та результативного розслідування.

Про це нардеп заявив в ефірі "Ранок.LIVE".

Нардеп розповів, як побороти насильство з боку ТЦК та СП

Тарасенко зазначив, що вирішальну роль у конфліктах між ТЦК та цивільними зіграв людський фактор. 

"Я не виправдовую ситуацію зовсім, я говорю про те, що це людський фактор, який не можна виправити ніякими методичками, ні чим, якщо люди починають конфлікт, він може переростати і перетворюватись на особистості. І тут питання вже про те, що це вже правопорушення, якщо ТЦК СП таке вчинює, вони вчиняють злочин, і тут не те, що найсуворіше покарання, вони повинні понести покарання згідно нашого Кримінального кодексу України, відповідно, і це повинно слугувати прикладом, щоб загалом такого не було", — наголосив нардеп.

Також нардеп підкреслив, що громадськість повинна чітко знати, чи були винні передані до суду, чи ж за результатами перевірки їхню провину не підтвердили. На його думку, лише оперативне встановлення істини дозволяє говорити про справедливість і гідність у суспільстві.

"Ми не бачимо повідомлень, фактів не бачимо, і я вважаю, що об'єктивність можуть показати тільки реально, якщо виступить або прокуратура, або поліція зараз і скаже, ми провели розслідування і ми встановили такі-то факти, вони свідчать про наступне. Все. Тоді ми можемо говорити про або кримінальне правопорушення, або про виправдання", — зауважив посадовець.

Зазначимо, що нардеп коментував конфлікти із ТЦК в рамках інциденту, який трапився в Одесі, де мобілізували поверненого з полону військового. Згодом в ТЦК та СП заявили, що проведуть службове розслідування з даного приводу.

Водночас омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році різко зросла кількість скарг на ТЦК за перевищення повноважень та насильство. В ОК "Захід" переконують, що на скарги ТЦК оперативно реагують та надають можливість захищати свої права. 

 

