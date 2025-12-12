Скандали за участю ТЦК — як реагує на скарги громадян військове командування

Військовослужбовці затримують чоловіка. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На скарги громадян щодо дій військовослужбовців ТЦК та СП реагують постійно. Випадки перевищення повноважень фіксують і доводять до логічного завершення — винних притягують до відповідальності.

Про це повідомив представник ОК "Захід" Олег Домбровський.

Відповідальність за порушення з боку ТЦК

За словами Домбровського, толерантність до корупції нульова.

"Завдячую нашим громадянам і бійцям, які інформують. Звісно, правоохоронні органи включаються для того, щоб недоброчесних військовослужбовців притягнути до відповідальності", — заявив представник ОК "Захід".

Нагадаємо, в Одесі стався черговий конфлікт за участю ТЦК та СП. Працівників військкомату підозрюють у побитті морпіха й захисника Маріуполя Романа Покидька, який нещодавно повернувся з полону.

Також ми повідомляли, що одесита засудили за інформування про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП. Упродовж п'яти років він перебуватиме у в'язниці.