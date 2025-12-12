Скандалы с участием ТЦК — как реагирует на жалобы граждан военное командование

Военнослужащие задерживают мужчину. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На жалобы граждан относительно действий военнослужащих ТЦК и СП реагируют постоянно. Случаи превышения полномочий фиксируют и доводят до логического завершения — виновных привлекают к ответственности.

Об этом сообщил представитель ОК "Запад" Олег Домбровский.

Ответственность за нарушения со стороны ТЦК

По словам Домбровского, толерантность к коррупции нулевая.

"Благодарю наших граждан и бойцов, которые информируют. Конечно, правоохранительные органы включаются для того, чтобы недобросовестных военнослужащих привлечь к ответственности", — заявил представитель ОК "Запад".

Напомним, в Одессе произошел очередной конфликт с участием ТЦК и СП. Работников военкомата подозревают в избиении морпеха и защитника Мариуполя Романа Покидько, который недавно вернулся из плена.

Также мы сообщали, что одессита осудили за информирование о местах работы военнослужащих ТЦК и СП. В течение пяти лет он будет находиться в тюрьме.