Нардеп призвал немедленного расследовать инциденты с участием ТЦК

Работник ТЦК проверяет документы. Фото: кадр из видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко заявил, что любые случаи применения физической силы, давления или унижения со стороны работников ТЦК и СП должны квалифицироваться не как дисциплинарные нарушения, а как уголовные правонарушения. По его словам, в таких ситуациях речь идет не о формальных проверках, а о необходимости быстрого, открытого и результативного расследования.

Об этом нардеп заявил в эфире "Ранок.LIVE".

Тарасенко отметил, что решающую роль в конфликтах между ТЦК и гражданскими сыграл человеческий фактор.

"Я не оправдываю ситуацию совсем, я говорю о том, что это человеческий фактор, который нельзя исправить никакими методичками, ни чем, если люди начинают конфликт, он может перерастать и превращаться в личности. И здесь вопрос уже о том, что это уже правонарушение, если ТЦК СП такое совершает, они совершают преступление, и здесь не то, что самое строгое наказание, они должны понести наказание согласно нашему Уголовному кодексу Украины, соответственно, и это должно служить примером, чтобы в целом такого не было", — подчеркнул нардеп.

Также нардеп подчеркнул, что общественность должна четко знать, были ли виновные переданы в суд, или же по результатам проверки их вину не подтвердили. По его мнению, только оперативное установление истины позволяет говорить о справедливости и достоинстве в обществе.

"Мы не видим сообщений, фактов не видим, и я считаю, что объективность могут показать только реально, если выступит или прокуратура, или полиция сейчас и скажет, мы провели расследование и мы установили такие-то факты, они свидетельствуют о следующем. Все. Тогда мы можем говорить либо об уголовном правонарушении, либо об оправдании", — отметил чиновник.

Отметим, что нардеп комментировал конфликты с ТЦК в рамках инцидента, который произошел в Одессе, где мобилизовали возвращенного из плена военного. Впоследствии в ТЦК и СП заявили, что проведут служебное расследование по данному поводу.

В то же время омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году резко возросло количество жалоб на ТЦК за превышение полномочий и насилие. В ОК "Запад" утверждают, что на жалобы ТЦК оперативно реагируют и предоставляют возможность защищать свои права.