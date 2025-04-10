ТЦК не мають бути єдиними відповідальними за мобілізацію — нардеп

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Reuters

Народний депутат Володимир В’ятрович вважає, що після трьох років повномасштабної війни підхід до мобілізації в Україні потребує серйозного перегляду. На його думку, це питання має стати елементом загальної державної політики, а не перекладатися винятково на плечі територіальних центрів комплектування.

Про це посадовець висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами В’ятровича, вже на етапі планування держава повинна чітко розуміти, скільки людей буде призвано, які суми будуть для цього виділені з бюджету та як забезпечити ефективне навчання мобілізованих.

"Є справді, звичайно, що ми маємо розуміти конкретні цифри, скільки це означатиме для державного бюджету, звідки ці кошти будуть братися. Ми маємо розуміти, яким чином швидко ці люди будуть підготовлені, пройдуть підготовку, тому що, на жаль, маємо ще одне вузьке місце — це підготовка тих людей, які мобілізовані. Тобто, щоб ці люди вже потрапляючи на місце бойових дій, очевидно, були підготовлені", — сказав Володимир В'ятрович.

Також він акцентував, що потрібно приділяти більше уваги інформаційній політиці та просвітницькій кампанії. За його словами, нині влада робить ставку переважно на примус та санкції, однак важливою складовою має стати і мотивація до служби.

"Примус, безперечно, необхідний, тому що ми говоримо про такі речі, як мобілізація, але і на якусь серйознішу інформаційну політику, і на політику спонукання до участі в Збройних Силах України. Мені здається, що якісь позитиви служби мали б активніше рекламуватися, і саме це, на мою думку, є досить слабкою ланкою", — висловився нардеп.

На думку нардепа, від початку розгляду законопроєкту про мобілізацію в парламенті це питання перетворилося на "гарячу картоплину", яку політики намагалися якнайшвидше перекинути одне одному. Така політична позиція, за словами В’ятровича, лише поглибила проблеми з мобілізацією, яка нині пробуксовує.

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