ТЦК не должны быть единственными ответственными за мобилизацию — нардеп

Военнослужащие ВСУ. Фото: Reuters

Народный депутат Владимир Вятрович считает, что после трех лет полномасштабной войны подход к мобилизации в Украине требует серьезного пересмотра. По его мнению, этот вопрос должен стать элементом общей государственной политики, а не перекладываться исключительно на плечи территориальных центров комплектования.

Об этом чиновник высказался в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Вятровича, уже на этапе планирования государство должно четко понимать, сколько людей будет призвано, какие суммы будут для этого выделены из бюджета и как обеспечить эффективное обучение мобилизованных.

"Есть действительно, конечно, что мы должны понимать конкретные цифры, сколько это будет означать для государственного бюджета, откуда эти средства будут браться. Мы должны понимать, каким образом быстро эти люди будут подготовлены, пройдут подготовку, потому что, к сожалению, имеем еще одно узкое место — это подготовка тех людей, которые мобилизованы. То есть, чтобы эти люди уже попадая на место боевых действий, очевидно, были подготовлены", — сказал Владимир Вятрович.

Также он акцентировал, что нужно уделять больше внимания информационной политике и просветительской кампании. По его словам, сейчас власть делает ставку преимущественно на принуждение и санкции, однако важной составляющей должна стать и мотивация к службе.

"Принуждение, бесспорно, необходимо, потому что мы говорим о таких вещах, как мобилизация, но и на какую-то серьезную информационную политику, и на политику побуждения к участию в Вооруженных Силах Украины. Мне кажется, что какие-то позитивы службы должны активнее рекламироваться, и именно это, по моему мнению, является достаточно слабым звеном", — высказался нардеп.

По мнению нардепа, с начала рассмотрения законопроекта о мобилизации в парламенте этот вопрос превратился в "горячую картофелину", которую политики пытались как можно быстрее перебросить друг другу. Такая политическая позиция, по словам Вятровича, лишь углубила проблемы с мобилизацией, которая сейчас пробуксовывает.

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