На Закарпатті судили підприємця, який намагався спинити авто ТЦК з його працівником

Міжгірський районний суд. Фото: Судова влада України

Міжгірський районний суд ухвалив рішення щодо визнання місцевого підприємця винним у дрібному хуліганстві. Чоловіку призначено штраф у розмірі 119 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі суду

Інцидент стався 25 вересня на виїзді з території Хустського районного територіального центру комплектування.

Згідно з постановою суду, підприємець, намагаючись перешкодити діяльності військового центру, схопившись за кермо автомобіля, в якому перебував його працівник, намагався зупинити автівку ТЦК. За його словами, він прибув у Міжгір’я разом з дружиною та найманим працівником з Конотопа.

Конфлікт виник на контрольно-пропускному пункті "Торунь", де працівники ТЦК зупинили їхній автомобіль для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що у працівника підприємця не було необхідних документів, через що його затримали.

Поки підприємець намагався зупинити автомобіль, його працівник вчинив агресивні дії: вимкнув коробку передач, вирвав ключі з запалювання і кілька разів ударив ними по лобовому склу, намагаючись вибратися з салону.

Рішення суду

Під час судового розгляду підприємець висловив щире каяття за свої дії. Суддя, врахувавши всі обставини, визнав його винним у дрібному хуліганстві. Окрім штрафу в 119 гривень, закарпатець також має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Рівненській області суд визнав двох командирів винними у недбалому виконанні обов’язків на військовій службі та призначив їм штраф у розмірі 17 тисяч гривень кожному. Вони приховували відсутність бійців.

Також на Закарпатті прикордонник звернувся до військової частини з вимогою звільнити його зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю. Суд ухвалив рішення на користь військовослужбовця.