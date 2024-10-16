В Закарпатье судили предпринимателя, который пытался остановить авто ТЦК с его работником

Межгорский районный суд. Фото: Судебная власть Украины

Межгорский районный суд принял решение о признании местного предпринимателя виновным в мелком хулиганстве. Мужчине назначен штраф в размере 119 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали суда

Инцидент произошел 25 сентября на выезде с территории Хустского районного территориального центра комплектования.

Согласно постановлению суда, предприниматель, пытаясь помешать деятельности военного центра, схватившись за руль автомобиля, в котором находился его работник, пытался остановить автомобиль ТЦК. По его словам, он прибыл в Межгорье вместе с женой и наемным работником из Конотопа.

Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте "Торунь", где работники ТЦК остановили их автомобиль для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что у работника предпринимателя не было необходимых документов, из-за чего его задержали.

Пока предприниматель пытался остановить автомобиль, его работник совершил агрессивные действия: выключил коробку передач, вырвал ключи из зажигания и несколько раз ударил ими по лобовому стеклу, пытаясь выбраться из салона.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства предприниматель выразил искреннее раскаяние за свои действия. Судья, учитывая все обстоятельства, признал его виновным в мелком хулиганстве. Кроме штрафа в 119 гривен, закарпатец также должен оплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Ровенской области суд признал двух командиров виновными в небрежном исполнении обязанностей на военной службе и назначил им штраф в размере 17 тысяч гривен каждому. Они скрывали отсутствие бойцов.

Также на Закарпатье пограничник обратился в воинскую часть с требованием уволить его со службы по уходу за ребенком с инвалидностью. Суд принял решение в пользу военнослужащего.