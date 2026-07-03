Начальник Волинського ТЦК: близько 30% працівників переведені з бойових частин

Роман Немашкало. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Понад половина особового складу Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки має бойовий досвід. Водночас близько третини військовослужбовців були переведені до ТЦК після поранень або через стан здоров'я, який більше не дозволяє виконувати бойові завдання.

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив начальник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало, повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик

Скільки працівників ТЦК мають бойовий досвід

За словами Романа Немашкало, приблизно 20% працівників ТЦК — це військовослужбовці, які брали участь у бойових діях ще під час АТО та ООС. Решта ветеранів потрапили до центрів комплектування вже після повномасштабного вторгнення Росії.

"Близько 30% у нас були переведені з бойових частин — це військові, які через стан здоров'я вже не можуть виконувати бойові завдання", — також повідомив Немашкало.

Він наголосив, що загалом понад 50% особового складу Волинського ТЦК мають досвід служби у бойових підрозділах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у мережі поширилося відео з Волинської області, на якому зафіксовано конфлікт між працівниками територіального центру комплектування та місцевими жителями. На кадрах видно, як автомобіль ТЦК заїхав на територію приватного подвір'я, після чого люди почали виганяти військових, зокрема за допомогою лопат. Після розголосу інциденту у Волинському обласному ТЦК заявили, що проводять службове розслідування для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляли Новини.LIVE, Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу мешканця Луцька, який оскаржив рішення територіального центру комплектування про повторне взяття його на військовий облік та мобілізацію. Позивач наполягав, що ще у 2015 році його офіційно виключили з військового обліку за станом здоров'я, однак попри це працівники ТЦК повторно поставили його на облік і призвали на військову службу. Суд став на бік чоловіка та визнав дії територіального центру комплектування протиправними.