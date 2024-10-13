На Закарпатті на машину військових напали місцеві жителі

Скандал із військовими на Закарпатті. Фото: скриншот

Черговий скандал із військовими — цього разу на Закарпатті жінки натовпом напали на чоловіків в однострої, ймовірно, сприйнявши їх за працівників ТЦК. Нападниці погрожували розбити військовим транспорт та закликали брати в руки каміння.

Відео сутички шириться соцмережами.

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Скандал із військовими на Закарпатті

У селі Тячівського району на Закарпатті жінки не пропускали в село авто з чоловіками у формі та погрожували розбити машину у випадку, якщо військові не поїдуть. Судячи з коментарів, жінки прийняли людей в однострої за працівників ТЦК.

Одна з нападниць поважного віку через вікно завдає військовому кілька ударів, інші закликають брати в руки каміння та намагаються руками зупинити мікроавтобус.

"На місце прибула поліція, а військові виявились прикордонниками, а не службовцями ТЦК", — пишуть у соцмережах.

Початку та розв'язки конфлікту на відео немає. Офіційних коментарів з приводу сутички не надходило.

Нагадаємо, 12 жовтня у Дніпрі стався скандал між генеральним директором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Чоловік нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні почастішали випадки скандалів з територіальними центрами комплектування. Тим часом військові кажуть, що людей на фронті дуже бракує, але зловлені на вулиці чоловіки не мають мотивації і потрібно багато часу, щоб їх підготувати.