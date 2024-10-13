В Закарпатье на машину военных напали местные жители

Скандал с военными на Закарпатье. Фото: скриншот

Очередной скандал с военными — на этот раз в Закарпатье женщины толпой напали на мужчин в форме, вероятно, приняв их за работников ТЦК. Нападавшие угрожали разбить военный транспорт и призвали брать в руки камни.

Видео конфликта распространяется в соцсетях.

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Скандал с военными на Закарпатье

В селе Тячевского района на Закарпатье женщины не пропускали в село авто с мужчинами в форме и угрожали разбить машину в случае, если военные не поедут. Судя по комментариям, женщины приняли людей в камуфляже за работников ТЦК.

Одна из нападавших почтенного возраста через окно наносит военному несколько ударов, другие призывают брать в руки камни и пытаются руками остановить микроавтобус.

"На место прибыла полиция, а военные оказались пограничниками, а не служащими ТЦК", — пишут в соцсетях.

Начало и развязка конфликта на видео нет. Официальных комментариев по поводу столкновения не поступало.

Напомним, 12 октября в Днепре произошел скандал между генеральным директором компании Steko Сергеем Положаем и работниками ТЦК. Мужчина нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине участились случаи скандалов с территориальными центрами комплектования. Между тем, военные говорят, что людей на фронте очень не хватает, но пойманные на улице мужчины не имеют мотивации и нужно много времени, чтобы их подготовить.