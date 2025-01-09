Суд засудив чоловіка на Закарпатті за перешкоджання мобілізації

Телефон в руках. Фото: Pexels

Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі щодо обвинуваченого мешканця селища Великий Бичків, який, за даними слідства, перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Обвинувачений створив у месенджері Viber групу для поширення інформації про мобілізаційні заходи, чим сприяв уникненню військовозобов'язаних від виконання їхніх обов'язків.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік інформував учасників групи про місця роздачі поїздок

Згідно з матеріалами, чоловік у лютому 2023 року створив групу "Повістки Снятин Косів р-н" у Viber. Метою було розповсюдження відомостей про місця проведення мобілізаційних заходів територіальними центрами комплектування. Учасники групи отримували інформацію про адреси, де вручали повістки.

Обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся та активно сприяв розслідуванню. Враховуючи обставини, суд ухвалив рішення затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим та прокурором.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але, керуючись ст. 75 КК України, звільнив від його відбування з випробувальним терміном у 2 роки. До обвинуваченого також застосовано ряд обов'язків. Зокрема він обов'язково має проходити періодичну реєстрацію у пробаційній службі. Також йому наклали заборону на виїзд за межі України без погодження з органом пробації.

Мобільний телефон, що був речовим доказом, суд постановив повернути обвинуваченому. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, також в Івано-Франківській області судили чоловіка, який проігнорував візит до ТЦК через потребу у догляді за батьками.

Також у Львові у суді покарали чоловіка, який попереджав про псевдомінування телефоном.