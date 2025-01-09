Суд осудил мужчину на Закарпатье за препятствование мобилизации

Телефон в руках. Фото: Pexels

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор по делу в отношении обвиняемого жителя поселка Великий Бычков, который, по данным следствия, препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Обвиняемый создал в мессенджере Viber группу для распространения информации о мобилизационных мероприятиях, чем способствовал избежанию военнообязанных от выполнения их обязанностей.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина информировал участников группы о местах раздачи поездок

Согласно материалам, мужчина в феврале 2023 года создал группу "Повестки Снятин Косов р-н" в Viber. Целью было распространение сведений о местах проведения мобилизационных мероприятий территориальными центрами комплектования. Участники группы получали информацию об адресах, где вручали повестки.

Обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и активно способствовал расследованию. Учитывая обстоятельства, суд принял решение утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы, но, руководствуясь ст. 75 УК Украины, освободил от его отбывания с испытательным сроком в 2 года. К обвиняемому также применен ряд обязанностей. В частности он обязательно должен проходить периодическую регистрацию в пробационной службе. Также ему наложили запрет на выезд за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Мобильный телефон, который был вещественным доказательством, суд постановил вернуть обвиняемому. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, также в Ивано-Франковской области судили мужчину, который проигнорировал визит в ТЦК из-за потребности в уходе за родителями.

Также во Львове в суде наказали мужчину, который предупреждал о псевдоминировании по телефону.