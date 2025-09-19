На Волині виник конфлікт за участю ТЦК — пошкоджено автомобіль

Перевірка документів щодо розшуку громадянина ТЦК. Фото: "Четверта влада"

У п’ятницю, 19 вересня, у Ковелі на Волині під час перевірки військово-облікових документів між військовослужбовцями територіального центру комплектування та співробітниками місцевого підприємства виникла сутичка, в результаті якої було пошкоджено службовий автомобіль.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Пост Волинського ТЦК. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними ТЦК, у Ковелі на вулиці Степана Бандери стався інцидент за участю військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області.

"На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи", — говориться у повідомленні.

Військовослужбовці почали переслідування, щоб встановити особу громадянина. У цей момент до них підійшли троє працівників підприємства, які почали чинити опір, погрожувати і намагалися завдати тілесних ушкоджень військовим.

Незабаром до конфлікту долучилися ще близько 15 співробітників підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військових та пошкодили службовий автомобіль. У відповідь для самозахисту та припинення протиправних дій військові застосували сльозогінний газ.

На місці події працює поліція. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та правова кваліфікація дій його учасників.

Нагадаємо, що до цього в Одесі чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Пораненого доправили до лікарні, а нападнику вдалося втекти. Поліція вже займається його пошуком.

Також ми писали, що учасника бойових дій засудили за те, що він відмовився служити в ТЦК.