Головна ТЦК Учасника бойових дій засудили за відмову служити у ТЦК

Учасника бойових дій засудили за відмову служити у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:02
Військового у Чернігові засудили до 5 років за відмову служити в ТЦК
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: Freepik

У Чернігові Деснянський районний суд виніс вирок у справі військовослужбовця, який відмовився виконувати обов’язки у територіальному центрі комплектування. Суддя визнав його винним у самовільному залишенні частини та призначив покарання.

Про це стало відомо із судового вироку, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік пішов в СЗЧ і відмовився служити в ТЦК 

За матеріалами справи, обвинувачений є учасником бойових дій. Після лікування в госпіталі його призначили на посаду в Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Проте на службу він не прибув, після чого командування оголосило його в розшук за самовільне залишення військової частини. Лише через кілька місяців чоловік самостійно з’явився до місця служби, де був затриманий і взятий під варту.

У судовому засіданні військовий вини не визнав, пояснивши, що через стан здоров’я не зміг з’явитися на службу, а весь цей час перебував удома та був на зв’язку, проте його ніхто не шукав.

Він зазначив, що після лікування у шпиталі справді хотів повернутися до війська, однак відмовився служити саме в ТЦК, наполягаючи на переведенні до іншої частини. Обвинувачений також просив врахувати його участь у бойових діях з 2022 року, наявність двох дітей на утриманні та факт, що його старший син також воює на фронті.

В суді командир військової частини підтвердив, що підлеглий проходив лікування у психоневрологічній лікарні з діагнозом "невротичні реакції, обумовлені вживанням алкоголю", а також у кардіологічному відділенні з гіпертонією.

Попри це суд кваліфікував дії військового за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України та призначив йому п'ять років ув’язнення. Вирок наразі не набрав законної сили, адже засуджений має право подати апеляцію.

Нагадаємо, нещодавно в Рівному суд призначив покарання для чоловіка, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

А в Києві судили російського агента, який здавав координати для ракетних та дронових атак

суд мобілізація ТЦК та СП СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
