Военного в Чернигове приговорили к 5 годам за отказ служить в ТЦК

В Чернигове Деснянский районный суд вынес приговор по делу военнослужащего, который отказался выполнять обязанности в территориальном центре комплектования. Судья признал его виновным в самовольном оставлении части и назначил наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина ушел в СЗЧ и отказался служить в ТЦК

По материалам дела, обвиняемый является участником боевых действий. После лечения в госпитале его назначили на должность в Черниговский областной ТЦК и СП.

Однако на службу он не прибыл, после чего командование объявило его в розыск за самовольное оставление воинской части. Лишь через несколько месяцев мужчина самостоятельно явился к месту службы, где был задержан и взят под стражу.

В судебном заседании военный вины не признал, пояснив, что по состоянию здоровья не смог явиться на службу, а все это время находился дома и был на связи, однако его никто не искал.

Он отметил, что после лечения в госпитале действительно хотел вернуться в армию, однако отказался служить именно в ТЦК, настаивая на переводе в другую часть. Обвиняемый также просил учесть его участие в боевых действиях с 2022 года, наличие двух детей на иждивении и факт, что его старший сын также воюет на фронте.

В суде командир воинской части подтвердил, что подчиненный проходил лечение в психоневрологической больнице с диагнозом "невротические реакции, обусловленные употреблением алкоголя", а также в кардиологическом отделении с гипертонией.

Несмотря на это суд квалифицировал действия военного по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему пять лет заключения. Приговор пока не вступил в законную силу, ведь осужденный имеет право подать апелляцию.

