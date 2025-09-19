На Волыни возник конфликт с участием ТЦК — поврежден автомобиль

Проверка документов по розыску гражданина ТЦК. Фото: "Четвертая власть"

В пятницу, 19 сентября, в Ковеле на Волыни во время проверки военно-учетных документов между военнослужащими территориального центра комплектования и сотрудниками местного предприятия возникла стычка, в результате которой был поврежден служебный автомобиль.

Об этом сообщил в Волынский областной ТЦК и СП в Facebook.

Пост Волынского ТЦК. Фото: скриншот

Детали дела

По данным ТЦК, в Ковеле на улице Степана Бандеры произошел инцидент с участием военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области.

"На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался убежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие проследили за ним с целью установления личности", — говорится в сообщении.

Военнослужащие начали преследование, чтобы установить личность гражданина. В этот момент к ним подошли трое работников предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военным.

Вскоре к конфликту присоединились еще около 15 сотрудников предприятия, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военных и повредили служебный автомобиль. В ответ для самозащиты и прекращения противоправных действий военные применили слезоточивый газ.

На месте происшествия работает полиция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и правовая квалификация действий его участников.

