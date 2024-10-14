На Волині військовозобов'язаного оштрафували за неявку до ТЦК

Ківерцівський районний суд Волинської області. Фото: facebook.com/kiv.vl.court.gov.ua

У Волинській області суд оголосив вирок військовозобов'язаному, який не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіка притягнули до відповідальності за ухилення від військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Волинській області чоловік ухилився від постановки на військовий облік у центрі територіального комплектування.

Згідно з матеріалами справи, чоловіка сповістили необхідність прибути до центру комплектування для взяття на військовий облік. Проте військовозобов'язаний до ТЦК не прийшов.

"Чоловік, будучи належним чином повідомленим про необхідність прибуття з метою постановки на військовий облік, а також попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, діючи умисно, тобто усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, не маючи поважних причин для неявки, 30 квітня 2024 року для постановки на військовий облік військовозобов`язаного не прибув та про причини своєї неявки не повідомив, чим ухилився від військового обліку", — йдеться у документі.

Рішення суду

Порушник погодився на розгляд обвинувального акта за його відсутності — на суді його інтереси представляв адвокат.

Суд визнав обвинуваченого винним в ухилення від призову або спеціальних зборів та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 5 100 гривень.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області ухилянт підробив документи для виїзду за кордон та спробував виїхати з України. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Також Новини.LIVE писали, що в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухиленні від мобілізації. Адвокат обвинуваченого довів, що двоє братів волонтера служать у ЗСУ і перебувають на фронті. Сам волонтер повністю визнав свою провину і просив сильно його не карати.