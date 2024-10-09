На Черкащині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК

Бахмацький районний суд. Судова влада України

Бахмацький районний суд ухвалив рішення щодо 35-річного жителя села Медведівка за ухилення від призову під час мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з інформацією, чоловік, придатний до служби, перебував на військовому обліку, але без поважних причин не з'явився до територіального центру комплектування в Черкаському районі, хоча заздалегідь був повідомлений про необхідність прибуття для відправки до військової частини.

Чоловік свідомо ухилився від виконання військового обов'язку в умовах мобілізації, що відбувається в особливий період.

Рішення суду

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення та засудив до трьох років позбавлення волі. Однак вирок поки що не набув чинності й може бути оскаржений.

Нагадаємо, суд Хмельницької області ухвалив рішення у справі військовослужбовця, який відмовився виконати бойове завдання та перейти до іншої військової частини.

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