В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК

Бахмачский районный суд. Судебная власть Украины

Бахмачский районный суд принял решение относительно 35-летнего жителя села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации. Ему назначили три года заключения.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно информации, мужчина, годный к службе, состоял на военном учете, но без уважительных причин не явился в территориальный центр комплектования в Черкасском районе, хотя заранее был уведомлен о необходимости прибытия для отправки в воинскую часть.

Мужчина сознательно уклонился от выполнения воинского долга в условиях происходящей в особый период мобилизации.

Решение суда

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, суд Хмельницкой области принял решение по делу военнослужащего, отказавшегося выполнить боевое задание и перейти в другую воинскую часть.

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