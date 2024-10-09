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Не явился в ТЦК — как суд Черкасской области наказал мужчину

9 октября 2024 22:33
Николай Кондратюк - Редактор
В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК
Бахмачский районный суд. Судебная власть Украины
Николай Кондратюк - Редактор

Бахмачский районный суд принял решение относительно 35-летнего жителя села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации. Ему назначили три года заключения.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно информации, мужчина, годный к службе, состоял на военном учете, но без уважительных причин не явился в территориальный центр комплектования в Черкасском районе, хотя заранее был уведомлен о необходимости прибытия для отправки в воинскую часть.

Мужчина сознательно уклонился от выполнения воинского долга в условиях происходящей в особый период мобилизации.

Решение суда

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, суд Хмельницкой области принял решение по делу военнослужащего, отказавшегося выполнить боевое задание и перейти в другую воинскую часть.

Ранее мы сообщали, что во Львове был вынесен приговор вебкам-модели, продававшей свои откровенные видео. Девушку оштрафовали на 67 тысяч гривен.

суд мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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