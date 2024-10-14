На Волыни военнообязанного оштрафовали за неявку в ТЦК

На Волыни военнообязанный не явился в ТЦК — как его наказал суд
В Волынской области суд объявил приговор военнообязанному, который не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчину привлекли к ответственности за уклонение от военного учета.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Волынской области мужчина уклонился от постановки на воинский учет в центре территориального комплектования.
Согласно материалам дела, мужчину известили о необходимости прибыть в центр комплектования для постановки на воинский учет. Однако военнообязанный в ТЦК не пришел.
"Мужчина, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости прибытия с целью постановки на воинский учет, а также предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, действуя умышленно, то есть осознавая противоправный характер своих действий, предвидя их последствия и желая их наступления, не имея уважительных причин для неявки, 30 апреля 2024 года для постановки на воинский учет военнообязанного не прибыл и о причинах своей неявки не сообщил, чем уклонился от воинского учета", — говорится в документе.
Решение суда
Нарушитель согласился на рассмотрение обвинительного акта в его отсутствие — на суде его интересы представлял адвокат.
Суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва или специальных сборов и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 5 100 гривен.
Напомним, во Львовской области уклонист подделал документы для выезда за границу и попытался выехать из Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Также Новини.LIVE писали, что в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Адвокат обвиняемого доказал, что двое братьев волонтера служат в ВСУ и находятся на фронте. Сам волонтер полностью признал свою вину и просил сильно его не наказывать.
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