На Волыни военнообязанного оштрафовали за неявку в ТЦК

Киверцовский районный суд Волынской области. Фото: facebook.com/kiv.vl.court.gov.ua

В Волынской области суд объявил приговор военнообязанному, который не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчину привлекли к ответственности за уклонение от военного учета.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Волынской области мужчина уклонился от постановки на воинский учет в центре территориального комплектования.

Согласно материалам дела, мужчину известили о необходимости прибыть в центр комплектования для постановки на воинский учет. Однако военнообязанный в ТЦК не пришел.

"Мужчина, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости прибытия с целью постановки на воинский учет, а также предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, действуя умышленно, то есть осознавая противоправный характер своих действий, предвидя их последствия и желая их наступления, не имея уважительных причин для неявки, 30 апреля 2024 года для постановки на воинский учет военнообязанного не прибыл и о причинах своей неявки не сообщил, чем уклонился от воинского учета", — говорится в документе.

Решение суда

Нарушитель согласился на рассмотрение обвинительного акта в его отсутствие — на суде его интересы представлял адвокат.

Суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва или специальных сборов и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 5 100 гривен.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области уклонист подделал документы для выезда за границу и попытался выехать из Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также Новини.LIVE писали, что в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Адвокат обвиняемого доказал, что двое братьев волонтера служат в ВСУ и находятся на фронте. Сам волонтер полностью признал свою вину и просил сильно его не наказывать.