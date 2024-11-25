На Волині ТЦК мобілізували заброньованого чоловіка — що вирішив суд

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

На Волині територіальний центр комплектування мобілізував працівника критичного підприємства, в якого є бронювання. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До суду із позовом проти ТЦК звернувся військовозобов'язаний чоловік. Він повідомив, що у серпні цього року його незаконно мобілізували. Відомо, що в нього є бронювання до липня 2025 року.

До інциденту чоловік працював водієм на підприємстві, яке визнане критично важливим для економіки.

Він хотів, щоб суд визнав дії ТЦК протиправними та скасувати свій призов зі звільненням з військової служби.

Представник військкомату у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що під час перевірки даних не було виявлено клопотання роботодавця про бронювання працівника. Такий документ підприємство до ТЦК не надсилало.

Що вирішив суд

Суддя встановив, що у військово-обліковому документі позивача була відмітка про наявність відстрочки.

Він задовольнив позов чоловіка, визнав протиправним та скасував наказ про його мобілізацію. Військову частину зобов'язали звільнити позивача зі служби.

Нагадаємо, у Львівській області військовослужбовець вдруге самовільно залишив військову частину. Суд ухвалив рішення про його ув'язнення.

Також у Харкові судили чоловіка, який не з'явився за повісткою до ТЦК. Він пояснив свою відсутність погіршенням самопочуття.