На Чернігівщині чоловік не прийшов до ТЦК після ВЛК — рішення суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

Чоловік із Чернігівщини відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК наступного дня. Суд визнав його винним в ухиленні від військової служби.

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Деталі справи

У вироку Куликівського районного суду Чернігівської області йдеться про те, що у червні 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби.

Згодом, а саме 17 червня, старший офіцер ТЦК вручив чоловіку повістку, однак той відмовився від її отримання. Відповідно до документа обвинувачений мав з'явитися до ТЦК 18 червня для направлення на проходження служби, проте він цього не зробив.

Своїми умисними діями, які полягали в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, чоловік вчинив злочин, передбачений ст. 336 КК України.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину не визнав. Він пояснив, що відмовився отримувати повістку, оскільки вважає що мобілізація в України не загальна, а часткова. Чоловік також заявив, що служити та воювати він не бажає.

Рішення суду

Розглянувши деталі справи, суд визнав чоловіка винуватим і призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Петриківський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок щодо громадянина, котрий ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від ТЦК. Суд обрав йому покарання.