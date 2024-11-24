В Черниговской области мужчина не пришел в ТЦК после ВВК — решение суда

Мужчина прошел ВВК и отказался от повестки — что решил суд
Мужчина с Черниговщины отказался получать повестку и не явился в ТЦК на следующий день. Суд признал его виновным в уклонении от военной службы.
Материалы дела хранятся на портале Опендатабот.
Детали дела
В приговоре Куликовского районного суда Черниговской области говорится о том, что в июне 2024 года военнообязанный прошел ВВК и был признан годным к военной службе.
Впоследствии, а именно 17 июня, старший офицер ТЦК вручил мужчине повестку, однако тот отказался от ее получения. Согласно документу обвиняемый должен был явиться в ТЦК 18 июня для направления на прохождение службы, однако он этого не сделал.
Своими умышленными действиями, которые заключались в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, мужчина совершил преступление, предусмотренное ст. 336 УК Украины.
Обвиняемый в судебном заседании свою вину не признал. Он пояснил, что отказался получать повестку, поскольку считает что мобилизация в Украине не общая, а частичная. Мужчина также заявил, что служить и воевать он не желает.
Решение суда
Рассмотрев детали дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, Петриковский районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении гражданина, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации.
Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от ТЦК. Суд избрал ему наказание.
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