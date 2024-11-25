На Волыни ТЦК мобилизовали забронированного мужчину — что решил суд

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

На Волыни территориальный центр комплектования мобилизовал работника критического предприятия, у которого есть бронь. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд с иском против ТЦК обратился военнообязанный мужчина. Он сообщил, что в августе этого года его незаконно мобилизовали. Известно, что у него есть бронирование до июля 2025 года.

До инцидента мужчина работал водителем на предприятии, которое признано критически важным для экономики.

Он хотел, чтобы суд признал действия ТЦК противоправными и отменить свой призыв с увольнением с военной службы.

Представитель военкомата в своем отзыве на исковое заявление отметил, что во время проверки данных не было обнаружено ходатайство работодателя о бронировании работника. Такой документ предприятие в ТЦК не направляло.

Что решил суд

Судья установил, что в военно-учетном документе истца была отметка о наличии отсрочки.

Он удовлетворил иск мужчины, признал противоправным и отменил приказ о его мобилизации. Воинскую часть обязали уволить истца со службы.

Напомним, во Львовской области военнослужащий второй раз самовольно покинул воинскую часть. Суд принял решение о его заключении.

Также в Харькове судили мужчину, который не явился за повесткой в ТЦК. Он объяснил свое отсутствие ухудшением самочувствия.