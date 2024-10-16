На Волині сталася смертельна ДТП за участі авто ТЦК — відео

Місце ДТП. Фото: konkurent.ua

У селі Дачне Волинської області у середу, 16 жовтня, мікроавтобус Територіального центру комплектування та соціальної підтримки збив жінку. Потерпіла померла на місці від отриманих травм.

Про це повідомило місцевий телеканал Аверс.

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Відомо, що автомобіль Renault, за кермом якого перебував представник ТЦК та СП, збив пенсіонерку на смерть.

У Волинському ТЦК підтвердили нещасний випадок та заявили, що він стався о сьомій ранку. Керівництво військкомату відсторонило винуватця від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

"Керівництво Волинського ОТЦК та СП приносить глибокі співчуття родині загиблої та закликає ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одне ДТП за участі військовослужбовців, в якому, начебто загинула дитина", — зауважили у військкоматі.

Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, в мережі шириться черговий скандал за участі представників ТЦК та СП. На відео чоловік у військовій формі витягнув громадянина з автомобіля.

Також ми писали, що на Волині судили працівника ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.