На Волыни произошло смертельное ДТП с участием авто ТЦК — видео

Место ДТП. Фото: konkurent.ua

В селе Дачное Волынской области в среду, 16 октября, микроавтобус Территориального центра комплектования и социальной поддержки сбил женщину. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Об этом сообщил местный телеканал Аверс.

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ДТП с участием авто ТЦК

Известно, что автомобиль Renault, за рулем которого находился представитель ТЦК и СП, сбил пенсионерку насмерть.

В Волынском ТЦК подтвердили несчастный случай и заявили, что он произошел в семь утра. Руководство военкомата отстранило виновника от исполнения служебных обязанностей во время проведения расследования.

"Руководство Волынского ОТЦК и СП приносит глубокие соболезнования семье погибшей и призывает СМИ не распространять ложную информацию о якобы еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок", — отметили в военкомате.

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, в сети распространяется очередной скандал с участием представителей ТЦК и СП. На видео мужчина в военной форме вытащил гражданина из автомобиля.

Также мы писали, что на Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из военного учета.