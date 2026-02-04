Відео
На ВЛК по телефону — чи має ТЦК таке право

На ВЛК по телефону — чи має ТЦК таке право

Дата публікації: 4 лютого 2026 00:30
Направлення на ВЛК - чи можна направити на комісію без повістки
Працівники ТЦК перевіряють інформацію щодо ВЛК громадянина. Фото: Вінницький ТЦК

На військово-лікарську комісію працівники територіального центру комплектування можуть запросити військовозобов’язаного громадянина лише у один законний спосіб. Усі інші варіанти не мають юридичної сили.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Як громадян запрошують на ВЛК

Військово-лікарська комісія — це один із ключових елементів як військового обліку у мирний час, так і мобілізації в особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування передавати направлення на ВЛК громадянину за допомогою телефонного дзвінка.

"Офіційне оповіщення про необхідність проходження ВЛК може відбуватися виключно через повістку", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Чи є законним запрошення по телефону

Ця повістка, зазначив юрист, має бути вручена представниками територіального центру комплектування.

"Без цього документа вимога з’явитися до військово-лікарської комісії не має юридичної сили", — наголосив Карпенко.

Таким чином, будь-які інші варіанти запрошення військовозобов’язаних громадян на ВЛК, зокрема, по телефону, не є чинними.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто оформлює направлення на ВЛК для громадянина, який переніс операцію.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно роздруковувати електронне направлення на ВЛК.

військовий облік мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
