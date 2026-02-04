Направление на ВВК - можно ли направить на комиссию без повестки

Работники ТЦК проверяют информацию о ВВК гражданина. Фото: Винницкий ТЦК

На военно-врачебную комиссию работники территориального центра комплектования могут пригласить военнообязанного гражданина только одним законным способом. Все остальные варианты не имеют юридической силы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Как граждан приглашают на ВВК

Военно-врачебная комиссия — это один из ключевых элементов как воинского учета в мирное время, так и мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования передавать направление на ВВК гражданину с помощью телефонного звонка.

"Официальное оповещение о необходимости прохождения ВВК может происходить исключительно через повестку", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Является ли законным приглашение по телефону

Эта повестка, отметил юрист, должна быть вручена представителями территориального центра комплектования.

"Без этого документа требование явиться в военно-врачебную комиссию не имеет юридической силы", — подчеркнул Карпенко.

Таким образом, любые другие варианты приглашения военнообязанных граждан на ВВК, в частности, по телефону, не действуют.

