У Кременці чоловік напав на військового та викрав автомат — як його покарав суд

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

У Кременці Тернопільської області чоловік напав на працівника територіального центру комплектування. Він побив військового та відібрав у нього автомат.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До правоохоронців надійшла інформація, що чоловік напав на військового. Місцеві знайшли побитого представника Кременецького районного ТЦК у лісосмузі. На місце події прибули медики та поліцейські. Потерпілого госпіталізували з численними травмами голови до лікарні.

У ході розслідування поліція з'ясувала, що злочин скоїв 42-річний мешканець Кременця. Конфлікт між ним та потерпілим переріс у бійку, під час якої військовослужбовець втратив свідомість. Підозрюваний скористався цим, забрав автомат, бронежилет, гаманець із грошима та документами, після чого втік у невідомому напрямку.

"Під час поліцейської спецоперації правоохоронці встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. У нападника вилучили викрадені речі військовослужбовця", — повідомляла пресслужба поліції Тернопільщини.

Зброя, яку забрав нападник. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясували, що чоловік також побив свою жінку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські передали справу до суду.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про розбійний напад, крадіжки та злочини, пов'язані з викраденням та незаконним поводженням зі зброєю. Фігуранта засудили до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, суд Львівської області розглянув справу командира ЗСУ, який завдав ножового поранення своєму підлеглому. Суд визнав молодшого лейтенанта винним, але призначив йому умовний термін покарання.

Також у Рівненській області оголосили вирок щодо солдата, звинуваченого в незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Хоча суд засудив його до п'яти років ув'язнення, він звільнив підсудного від відбування покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.