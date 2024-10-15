В Кременце мужчина напал на военного и украл автомат — как его наказал суд

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Кременце Тернопольской области мужчина напал на работника территориального центра комплектования. Он избил военного и отнял у него автомат.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

К правоохранителям поступила информация, что мужчина напал на военного. Местные нашли избитого представителя Кременецкого районного ТЦК в лесополосе. На место происшествия прибыли медики и полицейские. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы в больницу.

В ходе расследования полиция выяснила, что преступление совершил 42-летний житель Кременца. Конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку, во время которой военнослужащий потерял сознание. Подозреваемый воспользовался этим, забрал автомат, бронежилет, кошелек с деньгами и документами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

"Во время полицейской спецоперации правоохранители установили место, где скрывался вооруженный преступник, окружили дом и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа задержали его. У нападавшего изъяли похищенные вещи военнослужащего", — сообщала пресс-служба полиции Тернопольщины.

Оружие, которое забрал нападающий. Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что мужчина также избил свою жену и двух ее малолетних детей, которые находились вместе с ним в доме. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские передали дело в суд.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разбойном нападении, воровстве и преступлениях, связанных с похищением и незаконным обращением с оружием. Фигуранта приговорили к десяти годам заключения.

Напомним, суд Львовской области рассмотрел дело командира ВСУ, нанесшего ножевое ранение своему подчиненному. Суд признал младшего лейтенанта виновным, но назначил ему условный срок наказания.

Также в Ровенской области был оглашен приговор в отношении солдата, обвиненного в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Хотя суд приговорил его к пяти годам заключения, он освободил подсудимого от отбывания наказания, установив трехлетний испытательный срок.