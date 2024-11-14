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На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації — що вирішив суд

14 листопада 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Сумській області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні минулого року чоловіка визнали придатним та дали йому повістку для відправлення на військову службу. Однак він не з'явився до ТЦК та рік ухилявся від призову.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що навесні 2023 року пройшов ВЛК, яка визначила його тимчасово непридатним до мобілізації, і був направлений на лікування.

Восени він повторно пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, після чого працівники ТЦК вручили йому повістку. Обвинувачений зазначив, що був готовий до служби, але перед відправленням отримав дзвінок від сестри, яка розповіла, що її чоловік у лікарні, бо його непідготовленого кинули на передову. Після цього підсудний вирішив ухилитися.

У вироку йдеться, що чоловік вимкнув телефон, оформив на роботі офіційно відпустку та перейшов виконувати обов`язки оператора АЗС на іншу заправну станцію у Сумах. Згодом працівники ТЦК розшукали його та оголосили про кримінальну справу.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області військовозобов'язаному було виписано штраф за неоновлення облікових даних. Однак у суді він довів свою невинуватість.

Раніше чоловік відмовився від мобілізації, пояснюючи це тим, що його родина знаходиться в окупації. Суд визнав його винним.

Сумська область мобілізація повістки ухилянти судові рішення

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