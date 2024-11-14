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На Сумщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

14 ноября 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Сумской области мужчину судили за уклонение от мобилизации
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК
Виктория Козырь - редактор

В Сумской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре прошлого года мужчину признали годным и дали ему повестку для отправки на военную службу. Однако он не явился в ТЦК и год уклонялся от призыва.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что весной 2023 года прошел ВВК, которая определила его временно непригодным к мобилизации, и был направлен на лечение.

Осенью он повторно прошел ВВК, которая признала его годным к службе, после чего работники ТЦК вручили ему повестку. Обвиняемый отметил, что был готов к службе, но перед отправкой получил звонок от сестры, которая рассказала, что ее муж в больнице, потому что его неподготовленного бросили на передовую. После этого подсудимый решил уклониться.

В приговоре говорится, что мужчина выключил телефон, оформил на работе официально отпуск и перешел выполнять обязанности оператора АЗС на другую заправочную станцию в Сумах. Впоследствии работники ТЦК разыскали его и объявили об уголовном деле.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Сумской области военнообязанному выписали штраф за необновление учетных данных. Однако в суде он доказал свою невиновность.

Ранее мужчина отказался от мобилизации, объясняя это тем, что его семья находится в оккупации. Суд признал его виновным.

Сумская область мобилизация повестки уклонисты судебные решения

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