На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації

На Сумщині суд виніс вирок чоловіку, який проігнорував бойову повістку. Однак згодом він долучився до лав Збройних сил України.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік не прийшов до ТЦК після повістки — деталі справи

Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив вирок чоловіку, який раніше отримав повістку, проте не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

У матеріалах справи зазначається, що житель Сумської області у листопаді 2024 року отримав "бойову" повістку, проте так і не прийшов до ТЦК. За словами свідка, чоловік розписався у повістці, але не з'явився на зазначену дату та не відповідав на телефонні дзвінки.

Під час суду обвинувачений повністю визнав провину та пояснив, що "у листопаді 2024 року йому дали повістку, він не з'явився за повісткою за станом здоров'я, була температура". Як відомо, зараз він проходить військову службу. У вчиненому щиро розкаюється.

Суд встановив, що станом на червень 2025 року житель Сумщини дійсно проходить військову службу. Відтак, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Сумщини звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Також на підставі статті 76 КК України суд поклав на чоловіка обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

