На Сумщине мужчина проигнорировал повестку — решение суда

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:02
На Сумщине мужчина уклонился от мобилизации
Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

На Сумщине суд вынес приговор мужчине, который проигнорировал боевую повестку. Однако впоследствии он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина не пришел в ТЦК после повестки — детали дела

Тростянецкий районный суд Сумской области вынес приговор мужчине, который ранее получил повестку, однако не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

В материалах дела отмечается, что житель Сумской области в ноябре 2024 года получил "боевую" повестку, однако так и не пришел в ТЦК. По словам свидетеля, мужчина расписался в повестке, но не явился на указанную дату и не отвечал на телефонные звонки.

Во время суда обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что "в ноябре 2024 года ему дали повестку, он не явился по повестке по состоянию здоровья, была температура". Как известно, сейчас он проходит военную службу. В содеянном искренне раскаивается.

Суд установил, что по состоянию на июнь 2025 года житель Сумщины действительно проходит военную службу. Следовательно, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины жителя Сумщины освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием, с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Также на основании статьи 76 УК Украины суд возложил на мужчину обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Ранее мы информировали, что на Тернопольщине военнообязанный после ВВК отказался служить в тылу.

Также мы сообщали, что в Черкассах во время проверки документов мужчина пытался взять в заложники работников ТЦК.

мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
