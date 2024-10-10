На Сумщині чоловік отримав три роки тюрми за ухилення від служби

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото ілюстративне: InfoResist

У місті Тростянець Сумської області на три роки позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте в ТЦК не з'явився. У суді обвинувачений провину не визнав та пояснив, що хворів та не знав про кримінальну відповідальність.

Про це повідомила пресслужба Тростянецького районного суду Сумської області.

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Деталі справи

Як встановив суд, 55-річний житель Тростянця перебуває на військовому обліку та відповідно до своєї військово-облікової спеціальності підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов'язаному була вручена повістка для прибуття до збірного пункту першого відділу Охтирського районного ТЦК та СП для відправлення до військової частини для несення військової служби за мобілізацією.

"Чоловік був ознайомлений зі змістом повістки, датою та часом збору та розумів про наслідки за ухилення від неявки за повісткою без поважних причин, що полягають у притягненні до кримінальної відповідальності. Однак до пункту збору не прибув та про причини своєї неявки не повідомив, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — повідомили в суді.

Під час судового розгляду тростянчанин у висунутому йому обвинуваченні винним себе не визнав та пояснив, що на зазначену у повістці дату не з'явився через те, що мав проблеми зі здоров‘ям. Також обвинувачений заявив, що у військовому комісаріаті його не попереджали про кримінальну відповідальність за неявку за повісткою.

Вирок суду

Суд визнав винним тростянчанина в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

"Призначаючи покарання у межах санкції указаної статті (від 3 до 5 років позбавлення волі), суд урахував поведінку обвинуваченого після вчинення кримінального правопорушення щодо невизнання ним вини, яка спрямована на спотворення фактичних обставин справи для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене", — зазначили в суді

Також судом не встановлено обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання чоловіку. Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Нагадаємо, Бахмацький районний суд ухвалив рішення щодо 35-річного жителя села Медведівка за ухилення від призову під час мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що суд Хмельницької області ухвалив рішення у справі військовослужбовця, який відмовився виконати бойове завдання та перейти до іншої військової частини.