В Сумской области мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от службы

Вручение повестки военнообязанному. Фото иллюстративный: InfoResist

В городе Тростянец Сумской области на три года лишения свободы осудили мужчину, который получил повестку, однако в ТЦК не явился. В суде обвиняемый вину не признал и объяснил, что болел и не знал об уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Тростянецкого районного суда Сумской области.

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Детали дела

Как установил суд, 55-летний житель Тростянца находится на воинском учете и в соответствии со своей военно-учетной специальности подлежит призыву на военную службу по мобилизации. Военнообязанному была вручена повестка для прибытия в сборный пункт первого отдела Ахтырского районного ТЦК и СП для отправки в воинскую часть для несения военной службы по мобилизации.

"Мужчина был ознакомлен с содержанием повестки, датой и временем сбора и понимал о последствиях за уклонение от неявки по повестке без уважительных причин, заключающихся в привлечении к уголовной ответственности. Однако в пункт сбора не прибыл и о причинах своей неявки не сообщил, тем самым уклонился от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период", — сообщили в суде.

Во время судебного разбирательства тростянчанин в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал и пояснил, что на указанную в повестке дату не явился в связи с тем, что имел проблемы со здоровьем. Также обвиняемый заявил, что в военном комиссариате его не предупреждали об уголовной ответственности за неявку по повестке.

Приговор суда

Суд признал виновным тростянчанина в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Назначая наказание в пределах санкции указанной статьи (от 3 до 5 лет лишения свободы), суд учел поведение обвиняемого после совершения уголовного преступления относительно непризнания им вины, которая направлена на искажение фактических обстоятельств дела для избежания уголовной ответственности за содеянное", — отметили в суде

Также судом не установлено обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали наказание мужчине. Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

Напомним, Бахмачский районный суд принял решение относительно 35-летнего жителя села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации. Ему назначили три года заключения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что суд Хмельницкой области принял решение по делу военнослужащего, отказавшегося выполнить боевое задание и перейти в другую воинскую часть.